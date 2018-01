William e Camilla juntos pela primeira vez O príncipe William, filho do herdeiro do trono da Inglaterra, aparecerá em público, pela primeira vez, acompanhado por Camilla Parker Bowles, a companheira de seu pai. Segundo a edição desta sexta-feira do jornal britânico The Times, William e Camilla participarão, na próxima semana, da festa pelo 10º aniversário da Comissão de Queixas Contra a Imprensa, que intervém em questões éticas da mídia. Além dos dois, estarão presentes à cerimônia personalidades do mundo político e dos espetáculos, como o ministro do Interior Jack Straw, a modelo Claudia Schiffer e o ator Michael Caine. A participação de William no evento é considerada uma forma que a família real encontrou de manifestar seu apreço pelo trabalho realizado pela comissão em defesa da privacidade dos filhos de Charles e Diana.