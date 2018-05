William e Kate chegam ao palácio de Buckingham

No trajeto, o casal sorriu bastante e cumprimentou os populares, que gritavam e agitavam bandeiras do Reino Unido. Contrariando as previsões, o sol apareceu entre nuvens. O cortejo da família real chegou ao palácio por volta das 12h30 (na hora local, 8h30 em Brasília). Em seguida eles vão assistir a uma apresentação dos aviões da Força Aérea Real.

O casal, agora duque e duquesa de Cambridge, redigiu uma prece para a cerimônia. Ela foi lida pelo bispo de Londres, Richard Charters. "Deus nosso pai, nós o agradecemos pelas nossas famílias; pelo amor que compartilhamos e pela alegria do nosso casamento. Nos assuntos do dia-a-dia, mantenha nossos olhos fixados no que é real e importante na vida, e nos ajude a sermos generosos com nosso próprio tempo, amor e energia. Fortalecidos pela nossa união, nos ajude a servir e consolar aqueles que sofrem. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém", diz a oração. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.