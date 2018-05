William e Kate recebem títulos de duque e duquesa Assim que se casarem, hoje, em cerimônia marcada para as 11 horas locais (7 horas em Brasília), o príncipe William, de 28 anos, e sua noiva, Kate Middleton, de 29 anos, ganharão os títulos de duque e duquesa de Cambridge. A cerimônia será realizada na abadia de Westminster, seguida de uma festa para 1.900 convidados no Palácio de Buckingham. O título de duque é um dos três oferecidos por sua avó, a rainha Elizabeth II, para marcar o casamento dele com Kate, que também receberá a deferência. William também tornou-se o conde de Strathearn e o barão de Carrickfergus, o que significa que Kate se tornará também condessa de Strathearn e baronesa de Carrickfergus. O segundo duque de Cambridge, príncipe Adolphus Frederick, foi o sétimo filho do rei George III. Desafiando o procedimento do casamento real, ele casou-se com sua amante, Sarah Louisa Fairbrother, que era atriz, em 1847. Como o casamento não foi legal, seus filhos não foram considerados legítimos.