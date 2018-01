William e Kate recebem visitas no palácio de Kensington

Neste sábado, 2, a nova integrante da família real britânica passou sua primeira noite em casa, no Palácio de Kensington. Enquanto isso, os súditos tentam descobrir qual será o nome princesa recém-nascida, filha do príncipe William com Kate Middleton, a duquesa de Cambridge. É possível que o nome da irmã mais nova do pequeno príncipe George seja anunciado neste domingo, 3, mas não há uma data oficial.

Nas casas de apostas de Londres os últimos dias têm sido agitados. Nas semanas recentes dizia-se que Alice era o nome mais cotado, mas nos últimos dias parecem ter aumentado as chances de a princesa ser batizada como Charlotte. Entre outras possibilidades estão Olivia, Victoria, Elizabeth, Alexandra e Diana, o nome da falecida mãe de William. É um costume que o nome seja escolhido entre os antepassados reais.

Uma princesa chamada Charlotte, nome de origem francesa, seria uma homenagem a seu avô, o príncipe Charles. Na história da família real, o rei George IV batizou sua única filha de Charlotte, mas ela morreu ao dar à luz, com 21 anos. A esposa de George III também se chamava Charlotte. Já Alice era o nome da segunda filha da rainha Victoria. A mãe do príncipe Philip, marido de Elizabeth II, também se chamava Alice.

Muitos acreditam que William e Kate escolherão Diana, mas como um segundo nome. A maioria dos membros da família real tem mais de um nome. O primeiro filho de William e Kate, por exemplo, se chama George Alexander Louis. Quando ele nasceu, o casal real levou dois dias para revelar o nome, esperando que a criança fosse apresentada primeiro para a rainha Elizabeth II.

A duquesa de Cambridge deu à luz uma menina às 8h34 no horário de Londres deste sábado (4h34 no horário de Brasília). O Palácio de Kensington informou que a mãe e a bebê passam bem e o nascimento aconteceu "com segurança". A bebê nasceu com 3,71 quilos pouco mais de duas horas após Kate e William darem entrada no St. Mary's Hospital, no centro de Londres. Logo após a notícia do nascimento, gritos foram ouvidos entre as dezenas de fãs da família real que faziam plantão há quase duas semanas em frente ao hospital.

A bebê é a quarta na linha sucessória da família real britânica - atrás do avô, o príncipe Charles; do pai, o príncipe William, e do irmão, George. A rainha Elizabeth II e o avô, príncipe Charles, foram informados e estão "encantados" com a notícia, segundo revelou o Palácio de Kensington.

O pai e a madrasta de William, Charles e Camilla, a duquesa da Cornualha, visitaram o bebê pela primeira vez no palácio de Kensington neste domingo. A mãe de Kate, Carole Middleton, e sua irmã, Pippa, também estiveram presentes. (Com agências internacionais).