William e Kate terão início 'modesto' e discreto na vida de casados

William e Kate deixam a Abadia de Westminster após casamento

LONDRES- Em vez de ficar em Londres e morar em um palácio, o príncipe William e a princesa Kate optaram por um início "modesto" em sua vida de casados, sem muita pompa e mais longe dos olhos do público.

William e Kate decidiram morar em uma casa de campo alugada na ilha de Anglesey, no norte do País de Gales. O príncipe já reside no local, onde serve como piloto de busca e resgate da Força Aérea Real britânica (RAF, sigla em inglês).

Os moradores de Anglesey se mostram contentes com a decisão do casal em fixar residência no local. Já as autoridades da ilha veem o casamento como uma oportunidade de aquecer a economia da região e de receber mais turistas.

"Nesta época econômica difícil, a nossa conexão com o casal tem sido um verdadeiro presente", disse à agência Press Association o presidente da Sociedade de Turismo do Norte de Gales, Neil Rowlands.

Espera-se que William cumpra até o fim seu serviço junto à RAF, que tem término previsto para 2013. Já Kate terá de conquistar seu papel como membro sênior da realeza e encontrar causas de caridade para representar.

A intenção de William e Kate é passar os dois primeiros anos do casamento o mais longe possível do público. Uma autoridade palaciana afirmou ao jornal The Times que, com isso, o casal pretende aproveitar melhor a vida a dois e consolidar sua união.

Neste caso, o príncipe seguiria o exemplo de sua avó, a rainha Elizabeth 2ª, que optou por viver na ilha de Malta nos anos seguintes ao seu casamento com o príncipe Philip, em 1947.

No entanto, William e Kate já marcaram a sua primeira viagem oficial como marido e mulher. Eles visitarão o Canadá entre 30 de junho e 8 de julho, onde deverão participar das festividades do dia nacional canadense, em 1º de julho.

Além disso, uma série de eventos e festividades estão previstos para os próximos meses. Entre eles, estão o aniversário de 90 anos do príncipe Philip, em 10 de junho, e o jubileu de diamante da rainha - ela completa 60 anos de reinado em 6 de fevereiro de 2012.

Especialistas em monarquia britânica consideram provável que William e Kate programem o anúncio de seu primeiro filho para coincidir com o jubileu de diamante da rainha Elizabeth 2ª.

Lua-de-mel

Um dos segredos mais bem-guardados do casamento real, até agora, é o local onde William e Kate passarão a lua-de-mel. No último fim de semana, jornais e tabloides britânicos fizeram especulações a respeito do destino do casal.

O Sunday Mirror publicou uma foto de Kate de biquíni ao lado de uma imagem da Grande Barreira de Corais, na Austrália.

Já o News of the World apostou nas palmeiras do resort de Aqaba, na Jordânia, às margens do Mar Vermelho. Segundo o jornal, William e Kate estariam, caso optassem por este refúgio, a salvo dos violentos protestos pró-democracia no Oriente Médio.

Casamento

William e Kate trocaram votos nesta sexta-feira, 29, na abadia de Westminster, em Londres, tornando-se marido e mulher.

Cerca de 1,9 mil convidados compareceram à cerimônia. Estima-se que as imagens da união foram vistas por 2 bilhões de pessoas em todo o mundo.

Antes do casamento, William recebeu da rainha Elizabeth 2ª o título de Duque de Cambridge, o que faz de Kate Duquesa de Cambridge.

O príncipe também se tornou Conde de Strathearn e Barão Carrickfergus, transformando sua mulher em Condessa de Strathearn e Baronesa Carrickfergus.

