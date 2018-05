William e Kate vão se casar. Tirem-me daqui

"Não, estou fora dessa", diz Frances, uma escultora de 46 anos que vive perto da Clapham Common, no sul de Londres, onde as bodas do príncipe William e Kate Middleton serão transmitidas em telões gigantes em 29 de abril. Uma imensa tenda para 4 mil pessoas está sendo erguida no parque. Os organizadores a estão chamando de Camp Royale. Frances pretende sair da cidade e passar o fim de semana com uma amiga.

"Quero ficar o mais longe possível. Nem vou ligar a TV." A artista não está sozinha em sua aversão pelo evento real. Quando Kate e William rodarem por ruas repletas de gente numa carruagem puxada a cavalos da Abadia de Westminster ao Palácio de Buckingham, muitos britânicos não estarão assistindo. Em uma pesquisa realizada no mês passado pelo instituto ICM, 79% dos entrevistados disseram que eram "em grande parte indiferentes" ou "não poderiam se importar menos" com o evento. Aliás, milhares deixarão o país para fugir da agitação.

Operadoras de turismo reportaram reservas recordes para os dias em torno do casamento - dois terços mais que um ano atrás. Isso se deve, em grande parte, aos períodos da Páscoa e do feriado bancário de maio deste ano, cuja ocorrência permitirá que as pessoas só percam três dias de trabalho para conseguir umas férias de 11 dias. O dia do casamento em si também foi declarado feriado público. Mas muitos viajantes estarão abandonando as praias britânicas porque não conseguem suportar a badalação sobre as bodas.

Paul Furner, diretor do TravelRepublic.co.uk, disse: "As vendas cresceram espantosos 59,3% em relação ao mesmo período do ano passado. O feriado bancário prolongado e o fato de que o casamento real está sendo televisionado e celebrado em muitos lugares fora da Grã-Bretanha, tem sido demais para resistir." Mas acrescentou: "Também estamos vendo uma forte demanda dos que querem escapar completamente das comemorações." A operadora de turismo Release Travel vem tentando atrair homens para um albergue para surfistas em Cornualha para o que chama de "Fuga das Núpcias Reais".

Seu site diz: "Vamos ser honestos, rapazes, nós estamos realmente ligando para as bodas reais? Sem dúvida que as garotas estarão tagarelando nos próximos meses de modo que nós compilamos as melhores partes que Newquay pode lhe oferecer para lhe dar um fim de semana para lembrar sem nada a ver com Will e Kate."

"Não assistirei", disse Tim, um contador de 40 anos. "A realeza é um a chatice. Ela faz parte da cultura de celebridade." Camila Prada, uma designer, reclamou do abismo entre a badalação da mídia e a atitude que ela e seus amigos têm ante o casamento. Enquanto a imprensa está se atirando sobre as mais triviais bagatelas das núpcias para estampar Kate ou William na primeira página, ninguém que ela conhece se importa com o matrimônio, disse Prada.

Como forma de protesto, Prada desenhou uma caneca de chá com os dizeres: "Estou pouco me lixando para as núpcias reais." Ela mal consegue atender à demanda. A intenção com a caneca não era criticar a família real, mas a mídia, diz ela. "A reportagem está inteiramente divorciada da realidade." Muitos londrinos estão desinformados sobre as núpcias. "Quando é o quê?" perguntou Lisa, uma executiva de 31 anos. "Oh, estarei me mudando de casa nesse dia."

Outra era. A monarquia pertence a outra era, diz David Murphy, um irlandês de 23 anos. "Kate e William parecem legais, mas eles deviam fazer um casamento normal."

Certamente há muitos britânicos que marcaram o dia em sua agenda há meses e estão esperando por ele. Cerca de 4 mil festas de rua estão sendo planejadas em todo o país. É uma velha tradição britânica - vizinhanças inteiras montam uma fileira de mesas e cadeiras na rua, hasteiam a bandeira nacional e fazem um churrasco. O primeiro-ministro David Cameron participará das comemorações e receberá convidados para um churrasco na residência oficial, em Downing Street.

Mas o estado de espírito não é o mesmo que há 30 anos quando o príncipe Charles se casou com Diana, diz Dennis Michael, um taxista de 45 anos. Naquele dia ensolarado de 1981, diz ele, a maioria das ruas exibiu festas. Haverá menos festas em 29 de abril. E os jovens não estão interessados, acrescentou. Seus filhos adolescentes têm coisas melhores a fazer do que assistir ao casamento.

Antimonarquistas do grupo "Republic" farão uma festa de rua alternativa, "Not The Royal Wedding" (Não às bodas reais) no centro de Londres. Eles querem se contrapor à histeria real sem ser rotulados de estraga-prazeres.

"Nós tomamos uma rua tradicional como inspiração, mas haverá uma diferença-chave - estaremos celebrando a democracia e o poder popular e não esse privilégio herdado", diz a organização em seu site.

"A festa de rua alternativa do Republic certamente será uma passeio divertido de se fazer. Mas haverá também mensagens muito sérias - os 10 milhões de republicanos da Grã-Bretanha não serão ignorados, e nós certamente não estaremos nos escondendo."

O romancista Will Self contou ao jornal The Guardian de Londres que um amigo o havia convidado para uma festa intitulada "Ferre-se o Casamento Real".

"Posso dar uma passada por lá. Mas minha falta de interesse na comilança pública que será o casamento real é tão grande que mesmo uma festa como a do "Ferre-se o Casamento Real" pode ser demais pra mim", diz Self. "É muito bom ir simplesmente ao parque, pois quando esses eventos ocorrem, os espaços públicos costumam ficar vazios."

Os antimonarquistas do Republic podem deplorar o frenesi nacional com as bodas, mas eles se beneficiaram dele em um aspecto: desde que o casamento foi anunciado, a adesão a seu movimento registrou um crescimento de 50%. / TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK

