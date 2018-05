William segue exemplo da avó e opta por casamento austero durante crise

ESPECIAL PARA O ESTADO / LONDRES

O casamento do príncipe William com sua colega de faculdade Kate Middleton, marcado para sexta-feira, guarda semelhanças com as bodas da rainha Elizabeth II com o duque de Edimburgo. Ambos foram realizados em períodos de grave crise. William se casará após o anúncio de um gigantesco corte de gastos públicos, enquanto a avó se casou em 1947, logo após a 2ª Guerra.

Quando a rainha Elizabeth II organizava seu casamento com o duque de Edimburgo, em novembro de 1947, muitos britânicos enviaram seus cupons de racionamento para ajudá-la a montar o enxoval. Recém-terminada a 2.ª Guerra, a Grã-Bretanha vivia anos de austeridade: sob inverno rigoroso, filas se multiplicavam diante de mercados. Pão, batata, manteiga, carne e roupa nova eram artigos de luxo.

Os cupons enviados pela população foram devolvidos, porque uma lei proibia sua doação. O vestido de noiva acabou financiado com recursos da família real, uma contribuição do governo e presentes do exterior. Adornado com cristais e 10 mil pérolas, ele passava ao país uma mensagem contundente: a certeza de que dias melhores viriam.

A situação pode não ser tão grave, mas a Grã-Bretanha vive hoje um dos piores arrochos econômicos desde o fim da 2.ª Guerra. O objetivo da reforma fiscal anunciada pelo governo é enxugar em quatro anos US$ 133 bilhões do orçamento, que acumulava o pior déficit da história: US$ 255 bilhões. São muitas, porém, as críticas sobre o ritmo e o foco dos cortes, que apenam os mais pobres. No ultimo trimestre de 2010, o PIB britânico recuou 0,5%. Em janeiro, o desemprego atingiu o maior índice desde 1994. Benefícios sociais foram cortados, houve reajuste de impostos e universidades anunciaram que triplicarão as anuidades.

"Novamente, esse será um casamento real em tempos de austeridade. Como em 1947, o evento terá a missão de animar e dar confiança à população para enfrentar a crise", diz Richard Fitzwilliams, conhecido comentarista de assuntos da família real.

"A monarquia simboliza unidade e continuidade para os britânicos e um casamento real de fato tem, com sua pompa e tradição, a capacidade de dar alguma cor a esse desalentador cenário de recessão", afirma o historiador Arthur W. Purdue, autor de The Monarchy and the British People ("A Monarquia e o Povo Britânico", em tradução livre). Até o jornal The Guardian, que nos últimos meses criticou as reformas, dobrou-se ao fascínio do casamento.

Incompatibilidade. "Por muitos anos, a esquerda britânica tem insistido que um compromisso com valores progressistas é incompatível com a apreciação da magia da realeza", escreveu o jornal em editorial. "Mas, nesta época de austeridade, não poderíamos todos seguir adiante com um pouco mais de felicidade e glória? Poucas coisas, afinal, devem ajudar mais a elevar o espírito dos abatidos trabalhadores do setor público ou daqueles que dependem de benefícios sociais do que a imagem do vestido de casamento de Kate, que certamente será espetacular."

Até agora, foram feitos 4 mil pedidos de autorização para a organização de festas de rua na sexta-feira - um número relativamente modesto se comparado a outras datas comemorativas ligadas à monarquia. Uma dessas festas será em Downing Street, 10, endereço do premiê conservador, David Cameron.

Ainda não está claro se a celebração real poderia ter qualquer efeito político - até porque a monarquia é uma instituição neutra nessa área e, como definiu o ex-premiê Winston Churchill, "quando a Grã-Bretanha ganha uma batalha, grita: "Deus salve a rainha!" Quando perde, culpa o primeiro-ministro".

Para a revista Economist, porém, Cameron tem motivos para comemorar. Segundo a publicação, não só o evento real deve desviar a atenção dos cortes orçamentários, como as festas de rua podem lançar luz sobre as associações civis, no momento em que o premiê quer fortalecer esses grupos dentro de um projeto que ele batizou de "Grande Sociedade", mas que ainda não conseguiu explicar muito bem para os britânicos.

Tradição. Os custos do casamento serão divididos entre a monarquia e a família Middleton, mas os contribuintes terão de arcar com os gastos de segurança - cerca de US$ 8,2 milhões. Purdue explica que não há muitos questionamentos sobre a fatura, porque o público em geral aceita que a monarquia precisa fazer tais eventos com certo estilo, como manda a tradição.

"Talvez não seja época de esbanjar, mas também não dá para fazer um casamento real barato", diz o historiador. Além disso, os gastos poderiam ser parcialmente compensados por um aumento da receita do turismo.

É verdade que os efeitos imediatos nesse setor são motivo de controvérsia. Há quem diga que os ganhos se limitam a Londres, mas o governo acredita que, no médio prazo, a comemoração, transmitida para 2 bilhões de pessoas em todo o mundo, deva ajudar a promover a Grã-Bretanha como destino turístico.

A festa será suntuosa, mas sem excessos. Assessores do palácio real confirmaram que a inspiração para William e Kate será a celebração de 1947, não o casamento do príncipe Charles e da princesa Diana, em 1981, que poderia ter custado, segundo algumas estimativas, US$ 50 milhões. Para começar, William e Kate convidaram 1.900 pessoas para a cerimônia religiosa, quase a metade dos 3.500 convidados do casamento de Charles e Diana, realizado na Catedral de Saint-Paul, porque não havia espaço suficiente na Abadia de Westminster.

Agora, ficaram de fora da lista muitos lideres estrangeiros. Nem o presidente dos EUA, Barack Obama, nem o francês, Nicholas Sarkozy, foram convidados. A justificativa é que William é o segundo, não o primeiro na linha de sucessão do trono. Além disso, segundo tabloides britânicos, a opção de oferecer uma recepção para 600 convidados também foi motivada por questões econômicas.

A Casa Real britânica custa para os contribuintes cerca de US$ 50 milhões anuais. Em outubro, a monarquia concordou em enxugar seu orçamento em 14% e aceitou que seus gastos fossem supervisionados pelo Escritório Nacional de Auditoria.

O corte motivou uma revisão do quadro de 1.400 funcionários reais e revelou algumas funções nada essenciais - por exemplo, o de tocador de gaita oficial e o contador de cisnes (segundo uma lei do século 12 todos os cisnes que vivem no Rio Tâmisa são propriedade da rainha). Segundo o Daily Mail, o aperto orçamentário também pode fazer com que alguns membros da realeza tenham de trocar hotéis cinco estrelas por opções mais econômicas durante viagens ao exterior.

Em um cenário assim, é natural que William e Kate evitassem uma festa com 27 bolos de casamento, como foi a de Diana e Charles. Na sexta-feira, serão apenas dois bolos - um de chocolate e um de frutas. No primeiro serão usados 1700 biscoitos amanteigados e 17 quilos de chocolate meio amargo. O segundo terá múltiplas camadas de frutas secas, adornado com 16 variedades de flores e folhas de glacê. Isso sim é austeridade.

PARA LEMBRAR

O rei Edward VIII abdicou do trono britânico em 1936 para se casar com a americana divorciada Wallis Simpson. Sua desistência ao trono abriu caminho para que seu irmão mais novo, avô do príncipe Charles e bisavô de William, assumisse a coroa como George VI.

Caso Edward VIII tivesse optado pela realeza em vez do romance com uma americana divorciada, a configuração da família real britânica seria diferente. Seriam os primos de Charles e William os protagonistas dos casamentos reais.

A abdicação do tio de Elizabeth II foi traumática para os britânicos. Coube a George VI e à rainha-mãe recuperarem a imagem da realeza. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela se recusou a deixar Londres durante os bombardeios nazistas, o que melhorou a reputação da Casa de Windsor.

Apesar da preferência atual dos britânicos por William, uma possível abdicação de Charles, que também é casado com uma mulher divorciada, traria à tona esse passado traumático, algo que a família real pode querer evitar.