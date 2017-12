World Trade Center sofreu atentado em 1993 As torres gêmeas do World Trade Center de Nova York já foram alvo de um atentado anterior, em 26 de fevereiro de 1993, quando fundamentalistas islâmicos explodiram uma bomba no prédio, resultando na morte de seis pessoas e em mais de 1000 feridos. A construção dos edifícios, que abrigam mais de 450 empresas, foi iniciada em 1970. Em 1945, um bombardeiro se chocou contra o 79º andar do Empire State Building.