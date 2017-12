World Trade Center sofreu atentado em 1993 As torres gêmeas do World Trade Center de Nova York já foram alvo de um atentado anterior, em 26 de fevereiro de 1993, quando fundamentalistas islâmicos explodiram uma bomba no prédio, resultando na morte de seis pessoas e em mais de 1000 feridos. A construção dos edifícios, que abrigam mais de 450 empresas, foi iniciada em 1970. Cerca de 50 mil pessoas trabalham no World Trade center de Nova York e pelo menos 70 mil pessoas visitam as torres diariamente. Em 1945, um bombardeiro se chocou contra o 79º andar do Empire State Building. O World Trade Center é uma pequena cidade de 411 metros no centro do comércio mundial, em Manhattan. O edifício só é superado em altura pela Sears Tower de Chicago, que tem 32 metros a mais. As autoridades portuárias nova-iorquinas iniciaram o planejamento do World Trade center no início da década de 60, mas as torres foram inauguradas em 4 de abril de 1973, mas a construção dos 110 andares só terminou em 1975. As torres norte e sul do complexo abrigam 104 elevadores.