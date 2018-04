WSJ: Romney vence as primárias na Flórida

Essa vitória diminuiu o otimismo de outro pré-candidato republicano, o ex-presidente da Câmara dos Representantes, Newt Gingrich, que havia vencido as primárias na Carolina do Sul no dia 21 de janeiro.

De acordo com as pesquisas, muitos republicanos da Flórida buscam um candidato que acreditam ser capaz de derrotar Obama na corrida presidencial. Com mais de 80% de votos apurados, Romney liderava, com 47%, contra 32% de Gingrich.

Romney atraiu particularmente o eleitorado feminino das diversas classes sociais. Já Gingrich teve a preferência dos eleitores que se consideram "conservadores", mas por uma margem relativamente estreita. Os dois principais candidatos na disputa das primárias republicanas disputaram cabeça a cabeça a preferência do Tea Party e dos evangélicos. O ex-senador da Pensilvânia, Rick Santorum, aparecia em terceiro, com 13% dos votos, seguido pelo ex-senador do Texas, Ron Paul, em quarto, que assinalava 7%. As informações são da Dow Jones.