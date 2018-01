Xanana anuncia candidatura à presidência de Timor O combatente pela liberdade de Timor Leste, José Alexandre Xanana Gusmão, anunciou hoje que será candidato à presidência da nova nação quando esta obtiver plena independência no ano que vem. Xanana Gusmão, ex-combatente da guerrilha, tem uma enorme popularidade no país que ajudou a libertar depois de 24 anos de ocupação repressiva da Indonésia. Os indonésios capturaram Xanana Gusmão em 1992 e o mantiveram refém na capital Jacarta até que a esmagadora maioria do povo timorense votou pela separação do Timor Leste, num plebiscito realizado pela Organização das nações Unidas (ONU) em 30 de agosto de 1999. Até agora, Xanana Gusmão declarava não ter pretensão de ser chefe de estado e que ex-líderes rebeldes não poderiam ser bons presidentes. Mas na conferência de imprensa deste sábado Xanana declarou que outros líderes timorenses insistiram para que ele aceitasse disputar o cargo, pois somente ele goza de respeito suficiente para unir a jovem nação. Dentro de cinco dias Timor Leste realizará sua primeira eleição democrática para uma Assembléia Constituinte de 88 membros. A ilha é administrada pela ONU desde que foi devastada pelos soldados indonésios e pela milícia aliada ao governo da Indonésia, logo após a eleição de 1999.