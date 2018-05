Xanana Gusmão é nomeado primeiro-ministro de Timor Leste Xanana Gusmão, herói da independência de Timor Leste, foi nomeado primeiro-ministro na segunda-feira depois de o presidente do país, José Ramos-Horta, ter conseguido superar um impasse instalado desde as eleições parlamentares e responsável por detonar protestos violentos da parte de simpatizantes do antigo partido governista. A manobra realizada por Ramos-Horta após nenhuma legenda ter conquistado o controle do Parlamento nas eleições de mais de um mês atrás põe fim a um ano de turbulência política iniciado com uma onda de distúrbios responsável por derrubar do poder o partido Fretilin. O atual presidente é aliado de Gusmão, o primeiro presidente eleito de Timor Leste depois de o país ter se tornado independente da Indonésia. Ramos-Horta havia prometido usar o poder, conferido a ele pela Constituição, de determinar a composição do novo governo caso os partidos não conseguissem fazê-lo. "Hoje, determinei que a aliança forme o governo. A aliança escolheu Xanana para se tornar primeiro-ministro", disse Ramos-Horta em seu gabinete, em Dili (capital), acrescentando que o novo governo tomaria posse na quarta-feira. O CNRT, um partido criado por Gusmão neste ano, formou uma coalizão ao lado de outras legendas do Parlamento (de 65 integrantes) com vistas a montar um bloco majoritário após a eleição de 30 de junho. Segundo a Fretilin, o novo governo seria inconstitucional. "A decisão do presidente não se baseia na Constituição. O presidente não respeitou o que o povo esperava ver depois das eleições," disse Mari Alkatiri, secretário-geral da Fretilin.