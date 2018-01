Xanana Gusmão forma novo partido no Timor Leste O presidente do Timor Leste, Xanana Gusmão, está dando os últimos passos para a fundação de um novo partido político, para disputar as eleições legislativas, após descartar sua candidatura à Presidência no dia 9 de abril. Gusmão, até agora independente, anunciará a formação do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT) em 23 de março, quando começa a campanha das eleições para a Presidência do país, disse nesta terça-feira, 13, Antonio da Costa, futuro secretário-geral. Ele acrescentou que o objetivo de Gusmão e do CNRT são as eleições para o Parlamento, previstas para antes de 15 de setembro. Costa falou após uma cerimônia na Corte Suprema, que aprovou oficialmente a candidatura dos oito candidatos a presidente do Timor Leste. Os favoritos são o atual primeiro-ministro, José Ramos Horta, também independente, e Francisco Guterres, líder do Fretilin, partido majoritário no Parlamento, segundo uma enquete do jornal Suara Timor Lorosae. Entrevistado nesta terça-feira pela Efe, Ramos Horta considerou positivo o novo rumo político de Gusmão, que ele viu como um bom sinal para a consolidação da democracia na ex-colônia portuguesa. "É bom que nosso atual presidente não queira um segundo mandato presidencial e busque um posto no Parlamento ou no governo. É um bom sinal para nossa jovem democracia", disse Ramos Horta. Caso vença as eleições e se torne o segundo presidente da história do país, Ramos Horta promete formar o novo governo com todos os partidos. As eleições presidenciais são consideradas cruciais para que o Timor volte à estabilidade política depois da crise de meados de 2006, quando os protestos de um grupo de ex-militares deixaram o país à beira da guerra civil.