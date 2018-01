Xanana Gusmão pede a grupos armados o fim da violência O presidente do Timor Leste, Xanana Gusmão, compareceu hoje publicamente em Díli para pedir a diferentes grupos armados de seu país que abandonem a violência, que fez 90.000 refugiados nos últimos dias, informou a agência de notícias AAP. "Parem o conflito entre (os nascidos no) Leste e o Oeste (da ilha do Timor). Não há nenhuma solução ainda, mas prometo que haverá: hoje, amanhã, ou mais adiante", disse Gusmão. Em sua primeira aparição pública em mais de uma semana, o governante timorense se dirigiu a um grupo de pessoas que se tinham reunido no exterior de seu escritório e que pediam a renúncia do primeiro-ministro, Mari Alkatiri. Alkatiri se encontrava reunido com Gusmão e apareceu acompanhado de seus guardas de segurança e de militares australianos que fazem parte da força internacional solicitada pelo Timor Leste para restabelecer a ordem. Após seu breve discurso, Gusmão, que dirigiu a resistência contra a ocupação indonésia (1975-1999), retirou-se sem responder às perguntas dos jornalistas.