Xanana quer relações mais próximas com o Brasil Xanana Gusmão quer contar com a ajuda dos brasileiros para estreitar as relações entre Timor Leste e Brasil. É o que o principal candidato às eleições presidenciais timorenses afirma em entrevista que concedeu por e-mail à AE: Agência Estado - Como serão as relações entre Timor Leste e o Brasil? Xanana Gusmão - As relações terão um caráter especial no contexto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Pelo fato de os dois países serem antípodas, contamos com a boa vontade dos brasileiros para estreitar as relações já existentes promovidas pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, ao contribuir com o envio de um contingente brasileiro para a manutenção de paz e de uma missão diplomática que tem trabalhado na aplicação de uma política de apoio, sobretudo no campo de educação. E entre Timor Leste, Indonésia e Portugal? Portugal tem sido, durante toda a resistência, um parceiro e um irmão. Durante a transição, Portugal tem desempenhado um papel de apoio muito importante, pelo que será sempre um país irmão, com o qual Timor terá laços indeléveis. A Indonésia merecerá uma atenção especial, já que não só foi o país com quem estivemos em conflito, mas sobretudo porque partilhamos das mesmas fronteiras terrestres. Com a Indonésia forjaremos uma política de paz e de cooperação, que permita desanuviar o passado. Tentará obter a punição dos responsáveis pelos massacres em Timor Leste? Minha política é que não haverá reconciliação sem justiça. Porém, a reconciliação combate o espírito de vingança, o ressentimento e o ódio nas mentes das pessoas. Defendo que, após a punição, haja uma anistia para se pôr uma pedra no passado. Timor Leste é um país economicamente viável? Sim. Timor tem recursos naturais que ainda não estão explorados. Tem um mar relativamente extenso, onde a pesca pode ser uma das fontes sustentáveis. Temos o turismo ainda por explorar as belezas do país, e o café. Qual o seu principal objetivo como presidente? Reforçar a unidade do Estado pela consolidação da democracia, nos meios políticos e na sociedade civil. A correta compreensão dos valores democráticos sustentará a participação de todos os cidadãos para defender a tolerância e respeito pelo pluralismo, como também no próprio processo de desenvolvimento do país.