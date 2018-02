Xangai já permite dois filhos. Um em cada casamento Autoridades em Xangai anunciaram nesta terça-feira que divorciados que se casam novamente terão direito a ter mais um bebê, abrindo discussão sobre a regra de um único filho. A iniciativa da cidade se deve a uma política que permite aos governos locais decidir sobre a aplicação da regra do filho único. A medida aparentemente reflete mudanças sociais em cidades prósperas e populosas como Xangai, incluindo a escalada no índice de divórcios que ocorreu junto com a alta do índice de renda após duas décadas de reformas econômicas. Desde os anos 70, o governo obrigou os casais a limitarem a prole a um úinico filho para controlar o crescimento da população chinesa de 1,3 bilhão de pessoas. Os casais que violam essa norma podem ser multados, e ativistas denunciam que alguns funcionários forçam as mulheres que desafiam a lei a cometerem aborto ou se submeterem a uma cirurgia para esterilização. A superpopulação - um problema que aflige a China há décadas - ainda é uma grande preocupação. Mas analistas também advertem que um corte muito drástico na taxa de nascimentos acarretará problemas quando uma nova e diminuta geração de trabalhadores tiver que arcar com uma grande população de aposentados. De acordo com as novas regras, os moradores de Xangai que forem divorciados poderão ter outro filho com a nova esposa mesmo que ambos tenham tido filhos em seus casamentos anteriores informou a Comissão Municipal de Xangai de População e Planejamento Familiar no site da Prefeitura na internet. Até agora, os chineses divorciados que se casassem novamente só podiam ter outro filho se este fosse o primeiro de sua nova esposa.