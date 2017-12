Xeque do Kuwait sofre derrame O emir do Kuwait, xeque Jaber al-Ahmad al-Sabah, chegou a Londres na noite desta sexta-feira para ser hospitalizado devido a um derrame. Após chegar a bordo de um avião kuwaitiano no aeroporto internacional de Heathrow, o xeque de 73 anos foi levado ao hospital Cromwell numa ambulância particular pouco depois das 21h30m locais (17h30m de Brasília). A TV estatal do Kuwait anunciou horas antes que o emir foi vítima de ´´um pequeno derrame" e partiu rumo a Londres para receber tratamento médico. As informações são da GloboNews.