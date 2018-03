Xi defende reforma constitucional para ‘modernizar o sistema chinês’

PEQUIM - O presidente da China, Xi Jinping, expressou seu apoio à reforma constitucional que esta semana eliminará limitações de tempo em seu próprio mandato, e a apresentou como "uma medida importante para modernizar o sistema chinês e a capacidade de governança", informou nesta quinta-feira, 8, a agência oficial de notícias Xinhua.

Em um painel de discussão com delegados da Assembleia Nacional Popular (ANP) durante o plenário anual da instituição, Xi mostrou seu "apoio total" à proposta de emenda da Constituição de 1982, a primeira que será realizada em 14 anos, e disse que apresentará suas teorias na Carta Magna.

O processo de elaboração da reforma constitucional foi "plenamente democrático, reunindo sabedoria de diferentes setores e encarnando o desejo comum do Partido e do povo", destacou Xi.

Segundo a Xinhua, os outros seis membros do Comitê Permanente do Partido Comunista, incluindo o primeiro-ministro, Li Keqiang, também apoiaram a reforma, que na segunda-feira foi enviada para debate à ANP. O projeto será votado no domingo.

A emenda eliminará o limite de duas legislaturas (10 anos) para o presidente e vice-presidente da China, abrindo caminho para que Xi, que assumiu a presidência em 2013, fique no poder além de 2023. / EFE