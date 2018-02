A votação no Parlamento da China é vista como uma formalidade, e o passo final do processo de transição de lideranças, que começou em novembro do ano passado. Na época, Xi Jinping foi nomeado como líder do Partido Comunista.

O Congresso Nacional do Povo também votou pela aprovação de Li Yuanchao para o cargo de vice-presidente e elegeu Zhang Dejiang como presidente do Parlamento. As informações são da Dow Jones.