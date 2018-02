Xi Jinping: relação com Rússia é garantia de paz mundial

Ele discursou no prestigioso Instituto de Relações Internacionais de Moscou, um dia após ter se encontrado com o presidente russo, Vladimir Putin, e supervisionado a assinatura de uma série de acordos de energia e outros setores. "A relação dos chineses com os russos é uma das relações bilaterais mais importantes do mundo. É a melhor entre as relações bilaterais de grandes potências", continuou o líder chinês.

Ainda hoje, o presidente chinês deve se reunir com o primeiro-ministro russo, Dmitry Medvedev, como parte da visita de três dias ao país. Antes inimigos durante a Guerra Fria, Moscou e Pequim aumentaram a cooperação nos últimos anos para contrabalançar a dominância global dos Estados Unidos.

No Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), China e Rússia vetaram as resoluções que impunham sanções ao regime do presidente sírio, Bashar Assad, envolvido em um conflito sangrento com a oposição que já dura dois anos. As informações são da Dow Jones.