Xi Jinping se encontra com líder honorário de Taiwan

A reunião de XI com o presidente honorário do Partido Nacionalista, Lien Chan, foi vista por ambos os lados, como um gesto simbólico destinado a reafirmar os laços entre os ex-rivais. Nos últimos anos, as relações que já foram tensas entre China e Taiwan deram lugar a prósperas ligações de comércio, transporte e de investimento, embora nenhum compromisso tenha sido feito por Taiwan sobre negociações políticas que possam levar a meta de unificação da China.

Xi disse a Lien que ele e outros líderes do Partido Comunista, que tomaram posse em novembro, vão continuar a construir laços e buscar a unificação com a ilha. A China reivindica a ilha de Taiwan como parte de seu território.

"O novo coletivo do Partido Comunista continuará a pressionar o avanço rumo ao desenvolvimento pacífico das relações entre os dois lados e em busca da causa de unificação pacífica", afirmou Xi a Lien em sua reunião no Grande Palácio do Povo. Xi prometeu "avançar pragmaticamente" para alcançar novas conquistas nas relações que enriqueçam os residentes em ambos os lados do Estreito de Taiwan.

Esta foi a primeira reunião entre Xi e um líder político de Taiwan desde que líder chinês assumiu a liderança do partido. Além disso, o evento ocorre semanas antes de Xi assumir o título de presidente do Estado na sessão anual do Parlamento. As informações são da Associated Press.