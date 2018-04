Xi Jinping se torna 1ºlíder chinês a visitar sede da UE

A União Europeia é o maior parceiro comercial da China, enquanto a China é o segundo maior parceiro comercial da UE, atrás apenas dos Estados Unidos. A China e a Europa negociam mais de 1 bilhão de euros por dia.

Xi estava reunido com o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, o líder do Parlamento Europeu, Martin Schulz, e o presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy. A visita de Xi à Bélgica integra uma viagem mais ampla pela Europa, que o levou a França, Alemanha e Holanda. Fonte: Associated Press.