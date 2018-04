Xiaobo dedica Nobel a vítimas da repressão na China

"Irmãos, voltei", escreveu Liu Xia no Twitter. "Vi Xiaobo, a prisão contou a ele a notícia sobre o prêmio na noite do dia 9." A mensagem foi verificada por um amigo próximo e também dissidente, Wang Jinbo, que escreveu uma outra nota afirmando que Liu Xia lhe contou que não conseguiu chegar à mídia ou aos amigos por causa das forças de segurança que bloquearam sua residência. Wang não quis ser entrevistado.

Meia dúzia de homens fechou a entrada do apartamento de Liu em Pequim na noite de domingo, afastando os jornalistas. Um grupo dos EUA que serve ao conselho internacional de Liu Xiaobo, o Freedom Now ("Liberdade Já"), deplorou a detenção de Liu Xia em sua própria casa.

Liu Xia tentou encontrar o marido depois do anúncio do Nobel na sexta-feira, mas autoridades se recusaram a autorizá-la antes do domingo. Wang comentou que, durante o encontro com a mulher, quando falou das vítimas de 1989, Liu Xiaobo "estava em lágrimas".

Prisão

O dissidente chinês cumpre o segundo ano de uma sentença de 11 anos de prisão. Antes da confirmação de sua mulher, não se sabia ao certo se ele tinha a notícia de que havia conquistado o Nobel da Paz. Liu Xia não deu mais detalhes acerca do encontro.

A mulher de Xiaobo declarou que pretende ir à Noruega buscar a medalha do Nobel do marido e o prêmio de 10 milhões de coroas suecas (cerca de US$ 1,5 milhão), caso ele não possa comparecer. As informações são da Associated Press.