Xiita baseado no Irã diz que suas forças estão no Iraque Um destacado opositor xiita iraquiano confirmou que combatentes de sua organização, baseada no Irã, estão no Iraque, mas recusou-se a especificar quantos já cruzaram a fronteira, ou quando. As forças do Conselho Supremo da Revolução Islâmica, uma destacada milícia xiita iraquiana, "são muitas e elas vão e voltam", de diferentes áreas, disse Abdul Aziz al-Hakim, um membro do grupo e irmão de seu líder, aiatolá Mohammed Baqir al-Hakim. Abdul falou a repórteres nesta cidade do norte do Iraque, onde está para participar de um encontro de líderes da oposição sobre um futuro Iraque pós-guerra. Abdul disse que "não podemos explicar ou especificar o número exato" de forças xiitas que estão no Iraque, mas garantiu que elas estão na região há muito tempo. "Elas já estão dentro do Iraque, no norte, centro e sul, e elas estão prontas para defender os iraquianos", afirmou. Perguntado se elas estavam trabalhando em conjunto com soldados curdos do enclave autônomo do norte do Iraque, ele respondeu: "Eles estão trabalhando juntos. Existe uma alto nível de coordenação. Isso não é novidade". No começo do mês, o aiatolá al-Hakim havia dito que muitos de seus partidários já se encontravam no Iraque, mas não estava claro se eles eram uma milícia organizada ou apenas grupos de seguidores. O Financial Times, de Londres, publicou na quarta-feira que cerca de 5.000 homens, apoiados pelo Irã, e algum equipamento pesado haviam cruzado a fronteira no norte do Iraque nos últimos dois meses. O FT escreveu que o objetivo dos xiitas era proteger a fronteira no caso de os EUA atacarem o Iraque.