Xiita oferece proteção à saída de tropas espanholas de Najaf O líder radical xiita Muqtada al-Sadr ofereceu a proteção de sua milícia Exército de Mehdi às tropas espanholas que iniciaram hoje sua saída da cidade sagrada xiita de Najaf. "Estamos dispostos a proporcionar proteção aos espanhóis com uma brigada do Exército de Mehdi se nos derem suas armas e um veículo blindado", disse o xeque Ahmas a-Sheibani, porta-voz de Al-Sadr, a uma agência espanhola. Al-Sheibani disse que o Exército de Mehdi "está disposto a estender sua mão de amizade às forças espanholas no Iraque, proporcionar-lhes proteção em Najaf e Diwaniya e despedir-se com flores". O novo primeiro-ministro espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, ordenou há uma semana a saída das tropas espanholas do Iraque, cumprindo uma promessa eleitoral. Uma pesquisa publicada hoje por um jornal de Barcelona indicou que três em cada quatro espanhóis apóiam a decisão de Zapatero de retirar as tropas do Iraque. Uma dúzia de veículos e caminhões de transporte partiram na tarde deste domingo da base Al Andalus, em Najaf, para a sede central do contingente espanhol Ultra Plus na localidade de Diwaniya - onde dois soldados espanhóis mataram hoje dois iraquianos que os atacaram com fuzis AK-47 depois que dois blindados interceptaram um veículo carregado com explosivos.