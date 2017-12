Xiita propõe governo paralelo no Iraque O clérigo xiita radical iraquiano Muktada el-Sadr pediu hoje aos iraquianos a formação de um governo paralelo (ao provisório, formado e apoiado pelos EUA) "que permita a criação de um Estado novo e livre do terrorismo", informou a imprensa de Bagdá. A proposta foi apresentada em Kufa, perto de Nayaf, nas orações de sexta-feira. El Sadr rechaça a ocupação americana e não esconde sua aspiração pelo poder. Os jornais destacam também a detenção de dois supostos integrantes da força especial do ex-ditador Saddam Hussein.