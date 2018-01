Xiita radical obtém libertação de jornalista no Iraque Um jornalista britânico foi libertado na cidade de Basra, no sul do Iraque, pelos rebeldes que o haviam seqüestrado e que ameaçavam matá-lo. A libertação teria sido obtida graças à intervenção das Brigadas Mahdi, milícia leal ao radical xiita Muqtada al-Sadr. O jornalista, James Brandon, foi lebado à base das Brigadas em Basra e posto em liberdade. ?Estou bem, estou me recuperando?, disse ele à Associated Press. ?Fui solto graças às Brigadas Mahdi, que intercederam e negociaram com os seqüestradores?. As Brigadas Mahdi protagonizam há nove dias, na cidade de Najaf, um levante violento contra a presença de tropas estrangeiras no Iraque.