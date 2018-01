Xiitas chegam a acordo de paz para Najaf O líder xiita radical Muqtada al-Sadr aceitou os termos de um acordo de paz proposto pela principal autoridade xiita do Iraque, o gão-aiatolá Ali Husseini al-Sistani. A informação é de um assessor de Al-Sistani. ?O senhor Muqtada al-Sadr acatou a iniciativa de Sua Eminência Al-Sistani?, disse Hamed al-Khafaf. O plano exige que as cidades de Najaf e Kufa sejam declaradas livres de armas, que todas as forças estrangeiras abandonem Najaf e deixem a segurança local a cargo da polícia iraquiana e que o governo indenize as vítimas dos combates. Saiba quem é o líder da rebelião xiita, Muqtada al-Sadr.