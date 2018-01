Xiitas denunciam prisão de clérigo por americanos O líder espiritual de um pequeno grupo muçulmano xiita radical iraquiano ficou sob custódia de forças anglo-americanas, depois de ter sido detido junto com dezenas de seguidores na fronteira entre Irã e Iraque, denunciaram clérigos e grupos de iraquianos no exílio. O aiatolá Mohammed Taki al-Mudarissi, líder da Organização da Ação Islâmica, foi detido ao lado de outras 60 pessoas num centro de inspeções dirigido por soldados americanos e britânicos, dizia um comunicado enviado por assessores de Al-Mudarissi à sucursal da Associated Press em Damasco. De acordo com o comunicado, ele foi detido hoje quando seguia para Kerbala, onde participaria de uma peregrinação de muçulmanos xiitas para lembrar a morte de Hussein, um neto do profeta Maomé. Mais tarde, um porta-voz do grupo informou que ele foi libertado na noite de hoje. Outras fontes garantem que o clérigo e seus seguidores foram detidos ontem por um grupo de oposição ao governo iraniano e entregue às forças americanas. O grupo Mujahedins do Povo, a quem se atribui as prisões segundo esta versão, nega envolvimento. Veja o especial :