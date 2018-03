Xiitas e sunitas libaneses se reúnem em busca de paz Líderes muçulmanos sunitas e xiitas do Líbano realizaram um aguardado encontro, informaram hoje os dois lados. A reunião ocorreu na noite de ontem, entre o líder da maioria parlamentar pró-Ocidente, Saad Hariri, e o líder do grupo xiita Hezbollah, xeque Hassan Nasrallah. Foi a primeira reunião entre os dois desde a guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2006. A reunião faz parte do esforço para diminuir a tensão sectária no país. Em maio, a tensão entre os sunitas partidários de Hariri e os militantes xiitas terminou em um confronto em Beirute, com 81 mortos e o país à beira de mais uma guerra civil. Um acordo mediado pelos países árabes, assinado em Doha, no Catar, encerrou a crise. Durante o encontro de ontem, os dois líderes enfatizaram a necessidade de "unidade nacional e paz civil".