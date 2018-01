Xiitas exigem novo congresso; Garner se reúne com líderes Milhares de xiitas se reuniram nesta segunda-feira, no centro de Bagdá, para exigir um novo congresso que decida o futuro político do Iraque. "Queremos um novo congresso nacional", era o slogan dos manifestantes, liderados por dezenas de religiosos que representam a Hawza, a assembléia dos religiosos xiitas da cidade santa de Najaf. Essa demonstração de força dos xiitas coincide com uma reunião convocada para hoje pelos Estados Unidos. Clérigos xiitas e sunitas, curdos do norte, chefes tribais e políticos que retornaram do exílio participam da conferência. Após a leitura de trechos do Corão, os delegados receberam as boas-vindas do novo administrador civil dos Estados Unidos para Iraque, general da reserva Jay Garner. Essa é a segunda reunião convocada por Garner. Segundo o general, as reuniões têm como finalidade criar ?um governo democrático que represente todo o povo, todas as religiões e todas as tribos". Veja o especial :