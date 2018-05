Xiitas fazem manifestação em Bagdá em prol do Bahrein

O protesto na praça central de Khilani, organizado pelo Supremo Conselho Islâmico Iraquiano, um dos partidos xiitas mais importantes do país, exigia que o governo do Bahrein parasse de reprimir os manifestantes e que as tropas estrangeiras, principalmente da Arábia Saudita, partissem.

"Nós denunciamos o duplo padrão na postura do mundo e dos países da região sobre a presença de forças invasoras no Bahrein", disse Hadi al-Amiri, uma autoridade do partido xiita iraquiano, referindo-se às forças de países do Golfo Pérsico no Bahrein.

As nações vizinhas se aliaram aos governantes sunitas do Bahrein. Já o Iraque, que é de maioria xiita, tem sido inflexível no seu apoio aos protestantes, azedando as já tensas relações.

Na quarta-feira, a cúpula da Liga Árabe agendada para o próximo mês foi adiada, ato visto por muitos iraquianos como uma retaliação ao suporte dado aos xiitas no Bahrein. As informações são da Associated Press.