Xiitas fazem segundo dia de manifestação em Bagdá Centenas de xiitas concentraram-se hoje manhã frente ao hotel Palestina, pelo segundo dia consecutivo, para exigir a libertação de um dirigente religioso e de cinco outras pessoas, que dizem terem sido detidaspelas forças norte-americanas. Os manifestantes gritavam palavras de ordem exigindo a libertação do sheik Mohammed Fartussi, que teria sido detido, com outros dois dignitários xiitas e três companheiros, na noite de domingo, na entrada sul da capital iraquiana. "Queremos dizer aos Estados Unidos, que afirmam ter vindo para defender a liberdade, que se não libertarem Fartussi, terão que se haver com o povo iraquiano", disse o sheik Hussein al- Assadi. Segundo os manifestantes, é desconhecido o local onde estaria preso o dirigente xiita cuja libertação é exigida. Na segunda-feira, cerca de cinco mil manifestantes haviam exigido a libertação de Fartussi, acusando os Estados Unidos de o terem detido, o que foi negado pelas forças norte-americanas em Bagdá. Veja o especial :