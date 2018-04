Xiitas ganham espaço no Parlamento

O principal partido xiita e de oposição do Bahrein conquistou 18 das 40 cadeiras do Parlamento, em eleição realizada ontem. Tem uma cadeira a mais do que antes. Os xiitas, com ligações com clérigos e políticos do Irã e do Iraque, são maioria no país, mas a monarquia sunita é aliada da Arábia Saudita e dos EUA. Foi a terceira eleição do Bahrein em oito anos de constituição. Apesar de manifestações em favor do boicote às urnas, 67% dos eleitores compareceram. Nove cadeiras serão disputadas num segundo turno, mas devem ficar com o governo.