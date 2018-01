Xiitas gritam slogans contra os EUA no enterro de seus mortos Muçulmanos xiitas gritavam slogans contra os EUA e queimavam bandeiras americanas enquanto enterravam seus mortos hoje, expressando seu ódio pela instabilidade no Iraque depois de sangrentos ataques contra peregrinos em Bagdá e nesta cidade sagrada. Enquanto isso, oficiais dos EUA e do Iraque interrogavam 10 iraquianos e cinco possíveis iranianos em relação ao ataque em Kerbala, alguns deles suspeitos de terem contrabandeado explosivos em carroças no meio de milhares de peregrinos, afirmou o general de brigada americano Mark Kimmitt. Durante o dia, autoridades desempenhavam lentamente o doloroso trabalho de identificar os mortos no único hospital de Kerbala, que recebeu uma avalanche de corpos queimados e despedaçados - vivos e mortos - depois das múltiplas explosões de terça-feira nas proximidades da Mesquita Imã Hussein. Homens e mulheres vestidas de preto choravam sentados no chão na frente do hospital, enquanto outros checavam a lista de nomes dos mortos afixada na parede. Peregrinos iranianos, falando em farsi, tentavam se comunicar com oficiais iraquianos. Os ataques - de homens-bomba e explosivos espalhados nas ruas - sacudiram a Ashoura, o dia mais sagrado do calendário xiita, quando dezenas de milhares de fiéis do Iraque, Irã e outras comunidades xiitas se reuniam em Kerbala e na Mesquita Kazimiya de Bagdá para lembrar o martírio no século 7º do Imã Hussein, neto do profeta Maomé. Centenas foram mortos. O presidente do Conselho de Governo iraquiano, Mohammed Bahr al-Ulloum, disse hoje a repórteres que nas duas cidades morreram 271 pessoas, e 393 ficaram feridas. Já oficiais dos EUA reduziram sua estimativa de mortos de 143, ontem, para 117, hoje. Não estava claro o motivo da discrepância. Os corpos de pelo menos oito vítimas foram enterrados hoje no cemitério de Kerbala, e vários outros foram levados para suas cidades de origem por parentes - ou para a cidade vizinha de Najaf, a mais sagrada para os xiitas, que abriga um dos maiores cemitérios do mundo. Milhares de xiitas promoveram hoje uma procissão fúnebre para três vítimas, levando os corpos para a Mesquita Imã Hussein e para o túmulo próximo do Imã Abbas para abençoá-los. Mas no caminho as orações deram lugar a gritos contra os Estados Unidos. "Não, não, americanos! Não, não, Israel!" gritavam. Bandeiras dos EUA foram levantadas, e a pedido da multidão, queimadas. Oficiais americanos apontam o militante jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, com supostas ligações com a Al-Qaeda, como o "principal suspeito" nos ataques, afirmando que ele quer provocar uma guerra civil entre sunitas e xiitas no Iraque. Um diário árabe baseado em Londres recebeu uma carta supostamente escrita pela Al-Qaeda onde a rede nega responsabilidade pelos atentados. Muitos iraquianos também acusaram terroristas estrangeiros, mas xiitas concentraram sua revolta contra a ocupação liderada pelos EUA. O mais respeitado clérigo xiita do Iraque, grão-aiatolá Ali al-Husseini al-Sistani, acusou os americanos de não terem feito o suficiente para garantir a segurança - particularmente por não terem reforçado controles fronteiriços nem armado adequadamente a polícia iraquiana. Kimmitt disse que 15 pessoas foram detidas em Kerbala, algumas delas apontadas por testemunhas como tendo sido vistas empurrando carroças usadas para transportar os explosivos. "Achamos que essas pessoas estão envolvidas, por isso que estão sendo interrogadas", explicou Kimmit. Entre os detidos, cinco falam farsi, sugerindo que são iranianos. Estima-se que 100.000 iranianos chegaram ao Iraque para participar das comemorações de Ashoura. Três homens-bombas promoveram as explosões em Kazimiya, um no pátio interno da mesquita, e dois do lado de fora, segundo Kimmitt. Ele acrescentou que não se confirmaram notícias dando conta que um quarto homem-bomba teria sido detido. O ataque em Kerbala envolveu um homem-bomba, explosivos escondidos em carroças em passagens estratégicas e possivelmente disparos de morteiros dos arredores da cidade, disse ele.