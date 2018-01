Xiitas iraquianos prometem eleições, não revolução O Conselho Supremo para a Revolução Islâmica no Iraque garantiu nesta terça-feira (22) que o povo iraquiano deverá decidir seu futuro por meio de eleições e não mediante uma revolução islâmica nos moldes da ocorrida no vizinho Irã há mais de duas décadas. Um porta-voz da maior organização xiita muçulmana do Iraque afirmou que, "nesta primeira fase, deve ser formado um governo de transição com representantes de todas as etnias e doutrinas religiosas do país. Numa segunda fase, o povo escolherá por meio de eleições", garantiu. "Se for a vontade do povo, uma república islâmica será instalada, mas sempre por intermédio de eleições", afirmou o porta-voz, que pediu para não ser identificado. O porta-voz do Conselho Supremo para a Revolução Islâmica no Iraque disse ainda que a reunião de xiitas prevista para amanhã em Kerbala - cidade sagrada para essa corrente islâmica - será um evento religioso, não político. Apesar disso, os xiitas protestarão contra os americanos e deverão utilizar palavras de ordem como as de recentes manifestações no Iraque: "Não a Saddam e não aos Estados Unidos." O porta-voz comentou também que a reunião de amanhã para celebrar o aniversário do martírio do imã Hussein não é exatamente uma novidade, já que se repete há 14 séculos. As manifestações foram proibidas durante os últimos 20 anos sob o regime de Saddam Hussein. O representante do Conselho Supremo para a Revolução Islâmica no Iraque acrescentou que o aiatolá Mohammed Baqir al-Hakim, líder espiritual do grupo, ainda não decidiu quando retornará de seu exílio no Irã. O grão-aiatolá Ali al-Sistani, a máxima autoridade religiosa xiita no Iraque, não viajará amanhã a Kerbala, garantiu hoje à Ansa um porta-voz na cidade iraniana de Qom. A história dos cleros iraquiano e iraniano estão intimamente ligadas. Um exemplo é a mais importante escola de teologia do Irã, fundada em Qom nos anos 30 por religiosos formados em Najaf, no Iraque. Em Najaf, por sua vez, o aiatolá Khomeini ficou exilado durante 15 anos antes de liderar a revolução islâmica que derrubou o xá iraaniano Reza Pahlevi, em 1979 Veja o especial :