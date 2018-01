Xiitas marcham em Najaf para reafirmar unidade Milhares de pessoas marcharam pelas ruas da cidade sagrada de Najaf, no sul do Iraque, para reafirmar a unidade dos xiitas, depois do assassinato de um de seus chefes religiosos e ameaças proferidas contra um outro líder. "Estamos todos unidos", gritava a multidão - formada apenas por homens -, enquanto desfilava pela Cidade Velha. Entre os manifestantes havia muitos religiosos, mas também chefes de tribo procedentes do sul e do centro do país. Ontem, homens armados rodearam a casa de um líder religioso xiita, o imã Ali Sistani, e exigiram que deixasse o país em 48 horas. Depois, os pistoleiros se retiraram, graças a intervenção de chefes tribais. Segundo um texto publicado por um dignitário xiita do Kuwait, Mohammad Baqer Mussavi Al-Mohri, os homens armados eram partidários de Muqtada, de 22 anos, filho de Mohammad Sadeq Al-Sadr, outro dignitário xiita, assassinado em 1999, provavelmente pelo regime de Saddam Hussein. Mohri, que encabeça uma associação de líderes xiitas no Kuwait, havia acusado anteriormente o mesmo grupo de homens armados pelo assassinato de Abdul Majid Al-Khoei, um líder xiita moderado e pró-ocidental, morto na sexta-feira passada em Najaf. Veja o especial :