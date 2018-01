Xiitas se recusam a assinar Constituição interina do Iraque Líderes xiitas recusaram-se hoje a assinar a Constituição interina depois que o mais respeitado clérigo xiita do Iraque rechaçou partes da Carta, postergando no último minuto a cerimônia de assinatura e fazendo naufragar uma parte crucial dos planos dos Estados Unidos de entregar a soberania aos iraquianos. A ação dos cinco membros xiitas no Conselho de Governo iraquiano, apontados por Washington, quebrou a unidade que o órgão havia demonstrado esta semana quando superou profundas divergências e aprovou por unanimidade um esboço de Constituição. Ela também sublinhou o poder que o grão-aiatolá xiita Ali al-Husseini al-Sistani exerce sobre o processo político. O clérigo, de 75 anos, que desfruta de considerável influência sobre a maioria xiita do Iraque, já havia forçado duas vezes mudanças nos planos americanos de entrega do poder. A cerimônia de assinatura marcada para hoje foi inicialmente adiada enquanto membros do conselho tentavam resolver as objeções xiitas. Horas depois do horário marcado, a cerimônia ainda não havia começado e ninguém sabia dizer quando, ou se, ela ocorreria. Uma audiência esperava pacientemente em meio a símbolos de unidade produzidos para a ocasião - uma placa com os dizeres "Todos participamos no novo Iraque" e um coro de crianças vestidas em trajes típicos dos principais grupos étnicos do país. Vinte e cinco canetas-tinteiro, uma para cada membro, estavam alinhadas sobre uma mesa ancestral que pertenceu ao rei Faisal Hussein, o primeiro monarca do Iraque. As objeções xiitas se concentraram em duas cláusulas do documento: uma que dá efetivamente aos curdos poder de veto sobre uma Constituição permanente a ser submetida a referendo no ano que vem; e outra referente ao formato da presidência num futuro governo, explicou Hamed al-Bayati, líder de um dos partidos xiitas que recusaram-se a assinar. Mahmoud Othman, um curdo independente no conselho, denunciou que os xiitas estavam "colocando obstáculos na frente da declaração". Um porta-voz das forças de ocupação disse apenas que o adiamento de hoje foi provocado por "questões técnicas" que surgiram nas últimas 24 horas. Já o porta-voz do Conselho de Governo, Hameed al-Kafaei, garantia que os membros estavam apenas reformulando algumas frases, e não rediscutindo grandes questões. Mas fontes no conselho afirmaram que foram objeções de al-Sistani que emperrou o processo.