Xiitas têm liberdade no Iraque pela 1ª vez em 34 anos Uma multidão entusiasmada recebeu hoje, em Al-Kut, o principal líder xiita iraquiano apoiado pelo Irã, ao mesmo tempo em que os xiitas de Kerbala puderam realizar livremente suas cerimônias religiosas pela primeira vez em 34 anos. Após mais de duas décadas de exílio em Teerã, o líder do Conselho Supremo para a Revolução Islâmica no Iraque, Abdul Aziz al-Hakim, chegou hoje a Al-Kut, 150 quilômetros a sudeste de Bagdá, e foi recebido por milhares de fiéis. O Conselho Supremo participou de uma reunião entre representantes dos grupos de oposição a Saddam Hussein em Nassiriya, patrocinada pelos Estados Unidos. Durante a guerra, no entanto, o governo americano alertou ao grupo que não utilizasse seus combatentes, treinados no Irã. Por esse motivo, os acontecimentos de hoje eram considerados importantes para medir sua popularidade. Segundo um porta-voz do grupo em Teerã, o teste foi superado com folga. Hoje também foi dia de festa em Kerbala, uma das mais importantes cidades para os muçulmanos xiitas. Milhares de fiéis comemoraram a recuperação da liberdade reunindo-se para celebrações no mausoléu do imã Hussein, após mais de três décadas de proibição. Veja o especial :