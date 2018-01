Xiitas tentam salvar assinatura da Constituição iraquiana Políticos e religiosos xiitas se reuniram hoje na cidade sagrada de Najaf para tentar resolver as diferenças em relação à Constituição transitória do país. A assinatura foi adiada na sexta-feira após o grão-aitatolá Ali al-Sistani se opor a duas cláusulas do documento, num grande embaraço para a administração do presidente dos EUA, George W. Bush. O presidente do Conselho de Governo provisório, Muhammad Bahr al-Ulluom, afirmou no entanto que a Constituição será assinada depois de amanhã. "Segunda-feira será o dia da assinatura e pretendemos manter a data". O filho de al-Sistani, Mohammed, tem servido de intermediário entre o grão-aiatolá e os líderes xiitas reunidos em Najaf. Mas mesmo que os cinco xiitas membros do Conselho de Governo cheguem a um acordo, ele tem de ser aceito pelos demais 20 integrantes do órgão, todos apontados pelos EUA. Também hoje, em Samarra, um prédio das forças de defesa civil iraquianas foi atacado por militantes e um agente foi morto. Em Kali Sali, 40 km ao sul de Amara, quatro soldados britânicos foram feridos num ataque a tiros e com granadas propelidas a foguetes, depois que o comboio em que viajavam foi cercado por um grupo de moradores irritados com a prisão de um homem suspeito de lançar uma granada de mão contra forças de ocupação.