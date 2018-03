Yahoo! rechaça nova oferta de compra da Microsoft A empresa de Internet Yahoo! anunciou neste domingo ter rechaçado uma proposta "ridícula" de compra por parte da Microsoft orquestrada por um de seus próprios acionistas minoritários, Carl Icahn, que propunha renovar toda a diretoria do grupo, contrária à operação. "Esta aliança estranha e oportunista entre Microsoft e Icahn no tinha nada a quer com os interesses dos acionistas da Yahoo!", disse em um comunicado o presidente do conselho de administração da companhia, Roy Bostock. A Microsoft e Carl Icahn propuseram sexta-feira à firma californiana uma reestruturação massiva e a venda de seu mecanismo de busca, que deveria ser aceita ou rechaçada em bloco em um prazo de 24 horas. "Esse tipo de comportamento corresponde ao que esperamos da Microsoft, mas não nos deixaremos enganar por uma transação que não é do interesse dos nossos acionistas", disse Bostock. O executivo acrescenta que a oferta era "ridícula" e favorecia somente a Microsoft.