Yanukovych oferece cargo de premiê a derrotado na Ucrânia O primeiro-ministro da Ucrânia, Viktor Yanukovych, disse que, caso se torne presidente, irá oferecer o cargo de primeiro-ministro a seu rival, o candidato da oposição, Viktor Yushchenko. "Depois das reformas políticas, o posto de primeiro-ministro se tornará o principal cargo no governo", disse Yanukovych, referindo-se a planejadas reformas que irão diminuir o poder do presidente. Aliado de Yushchenko, Ivan Plyushch disse no início desta semana que o candidato não aceitaria o cargo de primeiro-ministro. Yanukovych foi declarado vencedor da eleição de 21 de novembro, mas Yushchenko afirma que houve fraude massiva na votação. Países ocidentais têm se negado a reconhecer o resultado da eleição.