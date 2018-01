Yasser Arafat visita Belém O líder palestino Yasser Arafat iniciou nesta segunda-feira sua primeira visita a Cisjordânia depois de cinco meses confinado em seu quartel-general em Ramallah, ao norte da Cisjordânia. A primeira cidade visitada é Belém. Segundo uma rádio israelense, o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP) também visitará as cidades de Nablus e Jenin, destruídas parcialmente durante a ofensiva israelense Muro de Defesa, iniciada em 29 de março. Em Belém, Arafat poderá ver de perto os estragos a Igreja da Natividade, onde mais de 200 palestinos se refugiaram e ficaram cercados por mais de 30 dias pelo Exército israelense. Likud Na manhã desta segunda-feira, Arafat falou sobre a decisão do partido israelense Likud de não autorizar Ariel Sharon de negociar a criação de um Estado palestino em futuras negociações de paz. "É uma destruição do acordo de Oslo, e especialmente do acordo de Wye River, que foi firmado com Binyanin Netanyahu, ex-primeiro-ministro israelense, e Sharon", declarou Arafat ao sair de Ramallah. O acordo de Wye River foi fechado em outubro de 1998, nos Estados Unidos, quando Netanyahu era o primeiro-ministro e Sharon o ministro das Relações Exteriores. Em Bruxelas, o ministro espanhol de Assuntos Exteriores, Josep Pique, cujo país preside a União Européia, disse nesta segunda-feira ser a favor da criação de um Estado Palestino. "Hoje, sabemos que o Likud é contra a criação do Estado palestino quando todos sabemos que a única solução possível é exatamente a criação de um Estado palestino que seja viável e que conviva democraticamente com um Estado de Israel seguro", declarou Pique em Bruxelas, onde o conselho de ministros de Relações Exteriores da União Européia está reunido. Sobre os 13 palestinos que deixaram a igreja da Natividade e estão em Chipre, o chanceler espanhol disse que o conselho discutirá detalhadamente a questão e que espera avançar até conseguir uma solução, isto é, um destino definitivo para eles.