Yassin fundou o Hamas e lutou contra Israel O tetraplégico xeque Ahmed Yassin, assassinado hoje em Gaza, foi o fundador do grupo islâmico Hamas, que surgiu como uma alternativa radical e violenta à Organização de Libertação da Palestina (OLP), de Yasser Arafat. Ele tinha pouco mais de 60 anos. Confinado a uma cadeira de rodas desde a adolescência devido a um acidente enquanto jogava futebol, Yassin, acusado por Israel de ser responsável por vários atentados contra israelenses, conquistou a lealdade de palestinos empobrecidos oferecendo serviços sociais aos desesperadamente necessitados, desde creches até postos de saúde. O frágil xeque de voz intensa era a força ideológica por trás do grupo militante, que rejeita a existência de Israel e se opõe a acordos interinos de paz. Mais recentemente, ele disse que aceitaria o estabelecimento de um Estado palestino na Cisjordânia e em Gaza para ser usado como uma base temporária contra Israel. "O Islã é a única resposta", afirmou ele numa entrevista a The Associated Press em 1997. "Tudo parte dele." O objetivo de Hamas de estabelecer um Estado islâmico em Israel, em Gaza e na Cisjordânia, o colocava em confronto com o Estado judeu, mas também apresentava uma ameaça à Autoridade Palestina, que tem uma posição secular de governo e reconhece Israel. Em resposta à sua atitude de rejeição e aos incansáveis ataques do Hamas, Israel marcou Yassin para morrer. Em setembro de 2003, o Estado judeu jogou uma bomba de 500kg num prédio onde ele se reunia com altos líderes do Hamas. Todos escaparam com ferimentos leves: Yassin sofreu cortes na mão e foi retirado do prédio por guarda-costas. Completamente paralisado desde a adolescência, nos últimos anos Yassin estava quase cego e com problemas de audição. Mas apesar de toda sua fragilidade física, ele tinha um carisma formidável. Palestinos se sentindo vitimados identificavam-se com ele e o viam como um símbolo de força diante da adversidade. Yassin nasceu onde hoje é a cidade israelense de Ashkelon, e sua família, como milhares de outras palestinas, tornou-se refugiada em 1948 com a fundação de Israel. Ele cresceu num campo de refugiados palestinos na Faixa de Gaza. Apesar de sua paralisia, depois de completar o ensino secundário, ele foi para o Cairo, onde estudou um ano na Universidade Ain Shams. Ele começou a se destacar como professor e líder espiritual. Ele passava dias deitado em sua casa de concreto de três cômodos em Sabra, na Faixa de Gaza, lendo livros sagrados, recebendo discípulos e resolvendo contendas. Sua linguagem era temperada com alusões ao Corão. Ele mal conseguia mover os dedos, mas o bastante para enfatizar suas declarações. Quando ele aparecia em público, devotos cercavam sua cadeira de rodas, ajustando carinhosamente seu véu de cabeça. Apesar de Yassin administrar milhões de dólares doados por partidários, ele era reverenciado por nunca ter usado dinheiro para si ou para sua família - sua mulher Halima e 11 filhos agora adultos. Sua vida quase monástica contrastava fortemente com o estilo de vida extravagante e manchada por acusações de corrupção de altos integrantes da Autoridade Palestina depois que Gaza ganhou autonomia em 1994. Durante sua vida, Yassin foi uma respeitada figura política. O primeiro levante palestino, ou intifada, que explodiu em dezembro de 1987, o colocou no mapa político. Ele fundou rapidamente o Hamas como uma ramificação da radical Fraternidade Islâmica, baseada no Egito. O Hamas - que significa "fervor" e é a sigla em árabe para Movimento de Resistência Islâmica - ganhou a reputação de crueldade, especialmente contra palestinos suspeitos de colaborarem com Israel. Apesar disso, o Hamas não foi formalmente proscrito pelos militares israelenses até 1989. Na época, Israel e autoridades americanas encorajaram tacitamente o crescimento de grupos oposicionistas islâmicos em Gaza, como um contrapeso à militância secular do movimento Fatah, de Arafat, a principal facção da OLP. O Hamas teve permissão para abrir mesquitas, hospitais e bibliotecas e fazer todo tipo de trabalho filantrópico. O movimento foi usado pelos israelenses para desacreditar a liderança de Arafat, que estava exilado na Tunísia. Depois de ter colocado o Hamas na ilegalidade, Israel prendeu Yassin e cerca de 200 outros membros do grupo. Levado a uma corte militar israelense, ele foi condenado à prisão perpétua por organizar ataques contra civis e ordenar o seqüestro de dois soldados israelenses - um dos quais foi morto. Preso, Yassin sofreu de diversas doenças, como bronquite crônica, e problemas que comprometeram seriamente sua visão e audição. Autoridades israelenses passaram a se preocupar que ele poderia morrer na prisão e provocar assim levantes palestinos. Mas o destino - na forma de um dos piores tropeços da espionagem de Israel - interveio para libertá-lo. Em setembro de 1997, agentes do serviço de espionagem israelense Mossad tentaram assassinar outro líder do Hamas, Khaled Mashaal, inoculando um veneno nele nas ruas de Amã, Jordânia. Os agentes foram capturados por autoridades jordanianas, e o então rei Hussein teria ameaçado julgá-los e enforcá-los publicamente caso Israel não entregasse o antídoto para o agente nervoso usado contra Mashaal. A fim de conseguir a libertação dos agentes, Israel foi forçado a soltar dezenas de prisioneiros palestinos, entre eles Yassin. Mais de 10.000 palestinos encheram um estádio na Cidade de Gaza para recebê-lo. Nas ruas de Gaza, ele era saudado como um "mujahed", ou combatente sagrado, e tinha o título honorífico de "xeque da intifada". Mesmo antes da libertação de Yassin, o Hamas tinha uma relação conflituosa com a Autoridade Palestina. Em 1996, Arafat encarcerou centenas de ativistas do Hamas, e os submeteu à indignação maior de raspar suas barbas, um sinal de devoção ao Islã. Depois de Yassin ganhar a liberdade, ele e Arafat prometeram trabalhar fraternalmente. Mas o Hamas continuou a se opor à paz com Israel, e o prestígio de Arafat começou a declinar à medida em que o processo de paz não produzia frutos. As tensões aumentaram. Em fevereiro de 1998, Yassin partiu de Gaza, alegando precisar de tratamento médico. Mas, ele embarcou numa viagem de três meses e meio por países árabes, amealhando estimados US$ 50 milhões e consolidando um apoio político ao Hamas. Yassin voltou novamente a Gaza em junho de 1998, no momento em que o Hamas rejeitava uma oferta de Arafat para participar do governo palestino. O local preciso de nascimento do xeque, assim como vários outros aspectos de sua vida, são envoltos em mistério. Seu filho Abed, e o porta-voz do Hamas Mahmoud Zahar disseram em junho de 1998 que ele tinha 62 anos, mas não precisaram o dia nem o local de seu nascimento. De seu passaporte palestino, entretanto, consta que ele nasceu em 1º de janeiro de 1929. Já Yassin dizia que havia nascido em 1938.