Yoani participa hoje de evento no 'Estado' Yoani Sánchez participa hoje, às 10 horas, do evento "Conversa com Yoani", na sede do Estado. Ela será entrevistada pelo editor de Internacional Roberto Lameirinhas e pelo repórter especial Lourival Sant'Anna. O evento será transmitido pela TV Estadão e acompanhado ao vivo, no auditório do Estado, por leitores que enviaram pedidos de inscrição. Às 15 horas, será exibido o documentário de Dado Galvão, Conexão Cuba-Honduras.