Yoani Sanches revela detalhes de sua prisão Libertada na última sexta (5) após 30 horas de prisão por tentar cobrir o julgamento do espanhol Angel Carromero, a blogueira Yoani Sánchez relatou ao jornal El País, da Espanha, a experiência na prisão cubana. Em seu artigo, publicado ontem (6), Yoani conta como foi sua rotina do momento em que foi detida - "o efetivo policial tinha as dimensões de uma operação para deter um narcotraficante ou um assassino em série" - até a hora de sua libertação, quando conclui: "O meu caso foi só um tropeço. O grande drama continua sendo a morte de dois homens e a prisão de outro".