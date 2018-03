Yoani Sánchez chega ao Brasil no dia 18 O documentarista brasileiro Dado Galvão, diretor do filme Conexão Cuba Honduras, confirmou ontem que a blogueira e colunista do Estado Yoani Sánchez tem passagem marcada para chegar ao Brasil no início da madrugada do dia 18, em Recife. A intenção do cineasta, que organiza a viagem da personagem de seu documentário, é que a cubana participe de uma exibição da obra em Vitória da Conquista, na Bahia.