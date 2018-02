Yulia se nega a admitir derrota em eleição na Ucrânia O líder da oposição na Ucrânia, Viktor Yanukovich, garantiu nas urnas sua revanche após a humilhante derrota nas eleições de 2004, quando teve sua vitória contestada pela população, que o acusou de fraude. Com 99% das urnas apuradas, o político pró-Moscou aparecia com 48,7% dos votos, enquanto a primeira-ministra Yulia Tymoshenko tinha 45,7%. A estreita vantagem ameaça provocar um novo impasse político no país, já que a premier não admite a derrota e pode contestar os resultados na Justiça, apesar de observadores internacionais terem qualificado a votação de "transparente".