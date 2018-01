Yushchenko discursa como presidente eleito Com 60,85% dos votos apurados, o oposicionista Viktor Yushchenko tem até agora 56,04% e Viktor Yanukovich, 40,12% da preferência dos eleitores no novo segundo turno para presidente da Ucrânia realizado ontem, segundo números preliminares da Comissão Eleitoral Central (CEC). Nesta segunda-feira, Yushchenko, discursou para dezenas de milhares de pessoas na Praça da Independência, em Kiev, em tom de presidente eleito. "A partir de hoje tudo mudará no país. Acaba a era do poder criminalizado. A Ucrânia agora é livre", disse emocionado. Foi uma vitória "elegante, limpa e democrática", ressaltou. "O povo da Ucrânia se opôs a um dos regimes mais cínicos do leste da Europa. Agora é preciso defender e assegurar a liberdade que conquistamos", disse Yushchenko, enquanto a multidão gritava "Ucrânia, Ucrânia". Ele acrescentou: "O povo demonstrou que o destino da Ucrânia é decidido pelos ucranianos e não pela Rússia, Polônia ou pelos Estados Unidos", e lembrou que seu objetivo é formar um governo no qual o povo confie. "Estou orgulhoso de ser ucraniano."