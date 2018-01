Yushchenko diz quando e onde foi envenenado pelo governo O líder da oposição na Ucrânia, Viktor Yushchenko, disse nesta quinta-feira que está certo de que foi envenenado pelo governo ucraniano e, pela primeira vez, apontou o lugar e o dia do envenenamento. De acordo com Yushchenko, ele recebeu o veneno no dia 5 de setembro em um almoço com os líderes do serviço de segurança da Ucrânia e deputados. "Esse foi o único lugar onde ninguém de meu time estava presente e nenhuma precaução foi tomada sobre a comida", disse o candidato da oposição. "Foi um projeto de assassinato político, preparado pelas autoridades." Crise na Ucrânia